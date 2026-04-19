Беднар: «Лос-Анджелес» стал гораздо опаснее играть в атаке после перехода Артемия Панарина

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался перед началом первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз» и отметил игру российского нападающего Артемия Панарина.

«Они стали гораздо опаснее в атаке, чем раньше. Думаю, это и работа тренерского штаба, и, конечно, фактор такого игрока, как Артемий Панарин, который набирает больше очка за матч с момента перехода. Они перестроили звенья после его прихода: связка Адриан Кемпе – Анже Копитар – Панарин выглядит очень опасно. В целом они надёжно играли в обороне весь сезон, но после Олимпиады, в последних 10 матчах и даже больше, они стали ещё острее в атаке. Команда действительно заиграла на новом уровне после этих изменений», – цитирует Беднара пресс-служба клуба.