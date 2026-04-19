Бывший главный тренер СКА: ЦСКА скоро станет тем клубом, который был раньше

Бывший главный тренер СКА: ЦСКА скоро станет тем клубом, который был раньше
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас оценил уровень хоккея в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА. Команда под руководством Игоря Никитина уступила омскому клубу со счётом 1-4 в серии. Регулярный чемпионат армейцы завершили на четвёртом месте в Западной конференции.

«Хоккей был неплохой. Но «Авангард» был сильнее во всех линиях. Думаю, в недалёком будущем ЦСКА станет тем ЦСКА, который был раньше. Все предпосылки есть, по матчам это было видно», — приводит слова Черкаса Vprognoze.ru.

В 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с омским «Авангардом», а магнитогорский «Металлург» — с казанским «Ак Барсом».

