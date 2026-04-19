Н. Квартальнов о серии «Металлурга» с «Ак Барсом»: тонкое мастерство против силы

Агент Никита Квартальнов поделился ожиданиями от серии полуфинала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом».

– Что победит в этой серии – физика и сила «Ак Барса» или скорость «Металлурга»?

– Пожалуй, выражусь банально – победит сильнейший. Встречаются два топовых клуба, ведь на этой стадии уже нет никаких посторонних команд. Это же полуфинал, как ни крути. Будет интересная, увлекательная серия. Тонкое мастерство «Металлурга» против хорошей физической силы «Ак Барса». При этом в Казани тоже есть большое количество топовых мастеров. Поэтому, опять же, победителя предсказать тяжело.

– Кто пройдёт дальше в финал и сколько ждать матчей?

– Конечно, чем больше, тем лучше. Пусть будет семь. Это исключительно мнение человека со стороны. Победит сильнейший, а кто это будет – вопрос открытый. Обе команды равны и достойны финала, – цитирует Квартальнова Metaratings.