Главная Хоккей Новости

Гурьянов: в КХЛ не до шоу. Здесь всё более серьёзно, чем в НХЛ

Форвард ЦСКА Денис Гурьянов сравнил чемпионаты КХЛ и НХЛ и заявил, что отечественная лига является более серьёзной.

– Вы много сезонов играли в НХЛ, где очень любят разного рода шоу, чествования перед матчами плей-офф. За годы в КХЛ вы почувствовали, что эта лига серьёзнее и суровее, чем НХЛ?
– Здесь не до шоу. Всё серьёзно, всё по-настоящему. Все выходят на лёд, стараются, бьются. Потом и кровью доказывают. Поэтому в КХЛ более серьёзно всё. Какое шоу? – цитирует Гурьянова Legalbet.

С 2016 по 2024 год Гурьянов выступал в Северной Америке. В 217 играх АХЛ на его счету 142 (66+76) очка. Всего он провёл 298 матчей в НХЛ и набрал 113 (52+61) очков.

