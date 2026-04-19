Малкин — о серии с «Филадельфией»: игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил поражение на старте плей-офф Национальной хоккейной лиги от «Филадельфии Флайерз» (2:3, 0-1) и заявил, что игрокам его команды нужно действовать умнее и не вестись на провокации соперника.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл (Зеграс, Барки) – 29:19     1:1 Малкин (Новак, Ракелль) – 35:51     1:2 Санхайм (Ристолайнен, Дворак) – 50:00     1:3 Мартон (Конечны, Ристолайнен) – 57:23     2:3 Раст – 58:59    

«Мы должны играть в свою игру и не ввязываться в потасовки. Этого они и хотят, понимаете? Знаем, что это будет напряжённая, силовая игра, но нам нужно играть лучше. Знаем, что это «Филадельфия», такая игра в плей-офф неизбежна. Мне нравится играть играть жёстко. Но сразу после свистка нужно просто уйти и играть умно… Всем нужно быть немного умнее. Вот и всё», — цитирует Малкина пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
Гол и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от проигрыша «Филадельфии» на старте плей-офф
