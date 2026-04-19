Малкин — о серии с «Филадельфией»: игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее
Поделиться
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил поражение на старте плей-офф Национальной хоккейной лиги от «Филадельфии Флайерз» (2:3, 0-1) и заявил, что игрокам его команды нужно действовать умнее и не вестись на провокации соперника.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл (Зеграс, Барки) – 29:19 1:1 Малкин (Новак, Ракелль) – 35:51 1:2 Санхайм (Ристолайнен, Дворак) – 50:00 1:3 Мартон (Конечны, Ристолайнен) – 57:23 2:3 Раст – 58:59
«Мы должны играть в свою игру и не ввязываться в потасовки. Этого они и хотят, понимаете? Знаем, что это будет напряжённая, силовая игра, но нам нужно играть лучше. Знаем, что это «Филадельфия», такая игра в плей-офф неизбежна. Мне нравится играть играть жёстко. Но сразу после свистка нужно просто уйти и играть умно… Всем нужно быть немного умнее. Вот и всё», — цитирует Малкина пресс-служба клуба.
Комментарии
- 19 апреля 2026
-
23:55
-
23:45
-
23:30
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:10
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
19:50
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:58
-
15:34
-
15:26
-
15:12
-
15:06
-
14:53
-
14:27
-
13:57
-
13:22
-
12:24
-
12:00
-
11:51
-
11:24