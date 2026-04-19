Малкин — о серии с «Филадельфией»: игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил поражение на старте плей-офф Национальной хоккейной лиги от «Филадельфии Флайерз» (2:3, 0-1) и заявил, что игрокам его команды нужно действовать умнее и не вестись на провокации соперника.

«Мы должны играть в свою игру и не ввязываться в потасовки. Этого они и хотят, понимаете? Знаем, что это будет напряжённая, силовая игра, но нам нужно играть лучше. Знаем, что это «Филадельфия», такая игра в плей-офф неизбежна. Мне нравится играть играть жёстко. Но сразу после свистка нужно просто уйти и играть умно… Всем нужно быть немного умнее. Вот и всё», — цитирует Малкина пресс-служба клуба.