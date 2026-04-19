Результаты матчей 1/4 финала МХЛ на 19 апреля 2026 года

Сегодня, 19 апреля, прошли два матча второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей плей-офф МХЛ на 19 апреля 2026 года:
«Авто» – «Стальные Лисы» — 3:2;
«Чайка» – «Омские Ястребы» — 2:0.
Серии плей-офф Западной конференции:
«Локо» — «Динамо-Шинник» — счёт в серии — 3-0;
МХК «Спартак» — «Красная Армия» — счёт в серии — 3-1.
Серии плей-офф Восточной конференции:
«Омские Ястребы» — «Чайка» — счёт в серии — 1-3;
«Стальные Лисы» — «Авто» — счёт в серии — 1-3.
Напомним, серии 1/4 финала проводятся до трёх побед.