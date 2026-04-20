Колорадо Эвеланш — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 19 апреля 2026, счет 2:1, первый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

«Лос-Анджелес» уступил «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ, Панарин отметился голом
Завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). «Колорадо Эвеланш» одержал победу со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Счёт в серии — 1-0.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Лехконен (Маккиннон) – 35:29     2:0 О'Коннор (Друри) – 45:50     2:1 Панарин (Лаферрье, Кларк) – 57:38 (pp)    

В составе хозяев отличились Арттури Лехконен и Логан О'Коннор. Единственную шайбу «Лос-Анджелеса» забросил Артемий Панарин. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился.

«Колорадо Эвеланш» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 121 очко за 82 игры. «Лос-Анджелес Кингз» стал восьмым, заработав 90 очков.

