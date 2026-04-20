«Лос-Анджелес» уступил «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ, Панарин отметился голом
Завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). «Колорадо Эвеланш» одержал победу со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Счёт в серии — 1-0.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Лехконен (Маккиннон) – 35:29 2:0 О'Коннор (Друри) – 45:50 2:1 Панарин (Лаферрье, Кларк) – 57:38 (pp)
В составе хозяев отличились Арттури Лехконен и Логан О'Коннор. Единственную шайбу «Лос-Анджелеса» забросил Артемий Панарин. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился.
«Колорадо Эвеланш» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 121 очко за 82 игры. «Лос-Анджелес Кингз» стал восьмым, заработав 90 очков.
Комментарии
- 20 апреля 2026
-
00:53
- 19 апреля 2026
-
23:55
-
23:45
-
23:30
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:10
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
19:50
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:58
-
15:34
-
15:26
-
15:12
-
15:06
-
14:53
-
14:27
-
13:57
-
13:22
-
12:24
-
12:00
-
11:51