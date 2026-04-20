Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин повторил достижение Кузьменко в «Лос-Анджелесе»

Комментарии

Российский нападающий Артемий Панарин стал 13-м игроком в истории «Лос-Анджелес Кингз», которому удалось забить гол в большинстве в своём дебютном матче плей-офф за клуб. Единственный, кто делал это за последнее десятилетие, — Андрей Кузьменко (2025).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Лехконен (Маккиннон) – 35:29     2:0 О'Коннор (Друри) – 45:50     2:1 Панарин (Лаферрье, Кларк) – 57:38 (pp)    

В первом матче серии плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес» проиграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 1:2.

«Колорадо Эвеланш» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 121 очко за 82 игры. «Лос-Анджелес Кингз» стал восьмым, заработав 90 очков.

Напомним, 4 февраля 2026 года Панарин был обменян в «Лос‑Анджелес» из «Нью‑Йорк Рейнджерс», за который выступал с 2019 года.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android