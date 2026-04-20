Панарин повторил достижение Кузьменко в «Лос-Анджелесе»

Российский нападающий Артемий Панарин стал 13-м игроком в истории «Лос-Анджелес Кингз», которому удалось забить гол в большинстве в своём дебютном матче плей-офф за клуб. Единственный, кто делал это за последнее десятилетие, — Андрей Кузьменко (2025).

В первом матче серии плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес» проиграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 1:2.

«Колорадо Эвеланш» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 121 очко за 82 игры. «Лос-Анджелес Кингз» стал восьмым, заработав 90 очков.

Напомним, 4 февраля 2026 года Панарин был обменян в «Лос‑Анджелес» из «Нью‑Йорк Рейнджерс», за который выступал с 2019 года.