Панарин обошёл Радулова в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ среди россиян
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин забил 22-й гол в карьере в плей-офф Национальной хоккейной лиги и обошёл Александра Радулова (21) по этому показателю.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Лехконен (Маккиннон) – 35:29 2:0 О'Коннор (Друри) – 45:50 2:1 Панарин (Лаферрье, Кларк) – 57:38 (pp)
Также Панарин сравнялся с Сергеем Гончаром (22) и теперь делит 17-е место в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ среди россиян. Следующей целью Панарина является Андрей Свечников (23). Рекорд по этому показателю принадлежит Александру Овечкину (77).
В первом матче серии плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес» проиграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 1:2. В этой встрече Панарин забросил одну шайбу.
Напомним, 4 февраля 2026 года форвард был обменян в «Лос‑Анджелес» из «Нью‑Йорк Рейнджерс», за который выступал с 2019 года.
