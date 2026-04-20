Панарин обошёл Радулова в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин забил 22-й гол в карьере в плей-офф Национальной хоккейной лиги и обошёл Александра Радулова (21) по этому показателю.

Также Панарин сравнялся с Сергеем Гончаром (22) и теперь делит 17-е место в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ среди россиян. Следующей целью Панарина является Андрей Свечников (23). Рекорд по этому показателю принадлежит Александру Овечкину (77).

В первом матче серии плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес» проиграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 1:2. В этой встрече Панарин забросил одну шайбу.

Напомним, 4 февраля 2026 года форвард был обменян в «Лос‑Анджелес» из «Нью‑Йорк Рейнджерс», за который выступал с 2019 года.