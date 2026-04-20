Никита Кучеров вошёл в топ-20 лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ
В эти минуты в «Тампе» на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит первый матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 00:45 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
2 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон (Каррье) – 13:24 1:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 32:15 (pp) 2:1 Хагель (Гюнцель, Макдона) – 32:44 2:2 Слафковски (Демидов, Кофилд) – 39:36 (pp)
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече в составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, он набрал 172-е очко в плей-офф НХЛ и обошёл Петера Форсберга в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ.
Также он сравнялся с Марио Лемье (172) и теперь делит 19-е место по этому показателю.
Лучшим бомбардиров в истории плей-офф НХЛ является Уэйн Гретцки, на счету которого 382 очка.
