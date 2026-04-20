Никита Кучеров вошёл в топ-20 лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ

В эти минуты в «Тампе» на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит первый матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече в составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, он набрал 172-е очко в плей-офф НХЛ и обошёл Петера Форсберга в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ.

Также он сравнялся с Марио Лемье (172) и теперь делит 19-е место по этому показателю.

Лучшим бомбардиров в истории плей-офф НХЛ является Уэйн Гретцки, на счету которого 382 очка.