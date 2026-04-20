Только Кросби опережает Кучерова по передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков

В эти минуты в «Тампе» на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит первый матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:3. В этой встрече в составе «Тампы» двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, он оформил 120-й результативных пас в плей-офф НХЛ. Среди действующих игроков НХЛ 120+ передач в лиге делал только канадский форвард Сидни Кросби. На его счету 130 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Кучеров вошёл в топ-20 лучших бомбардиров в плей-офф НХЛ.