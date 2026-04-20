Только Кросби опережает Кучерова по передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков

В эти минуты в «Тампе» на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит первый матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 00:45 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон (Каррье, Мэтисон) – 13:24     1:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 32:15 (pp)     2:1 Хагель (Гюнцель, Макдона) – 32:44     2:2 Слафковски (Демидов, Кофилд) – 39:36 (pp)     2:3 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 45:56 (pp)     3:3 Хагель (Гюнцель, Кучеров) – 48:58 (pp)     3:4 Слафковски (Хатсон, Судзуки) – 61:22 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:3. В этой встрече в составе «Тампы» двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, он оформил 120-й результативных пас в плей-офф НХЛ. Среди действующих игроков НХЛ 120+ передач в лиге делал только канадский форвард Сидни Кросби. На его счету 130 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Кучеров вошёл в топ-20 лучших бомбардиров в плей-офф НХЛ.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Все новости RSS

