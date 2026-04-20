Две передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Монреалем» в плей-офф НХЛ

Завершился первый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Тампы» забивали Даррен Рэддиш и Брендон Хагель (дважды). Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский сделал 16 сейвов.

За «Монреаль» забивали Джош Андерсон и Юрай Слафковски (трижды). Российский нападающий Иван Демидов отметился результативной передачей.

Следующий матч между командами состоится 22 апреля.