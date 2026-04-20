Две передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Монреалем» в плей-офф НХЛ
Завершился первый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 00:45 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон (Каррье, Мэтисон) – 13:24 1:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 32:15 (pp) 2:1 Хагель (Гюнцель, Макдона) – 32:44 2:2 Слафковски (Демидов, Кофилд) – 39:36 (pp) 2:3 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 45:56 (pp) 3:3 Хагель (Гюнцель, Кучеров) – 48:58 (pp) 3:4 Слафковски (Хатсон, Судзуки) – 61:22 (pp)
В составе «Тампы» забивали Даррен Рэддиш и Брендон Хагель (дважды). Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский сделал 16 сейвов.
За «Монреаль» забивали Джош Андерсон и Юрай Слафковски (трижды). Российский нападающий Иван Демидов отметился результативной передачей.
Следующий матч между командами состоится 22 апреля.
- 20 апреля 2026
-
04:23
-
04:05
-
03:44
-
02:52
-
02:28
-
02:00
-
00:53
- 19 апреля 2026
-
23:55
-
23:45
-
23:30
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:10
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
19:50
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:58
-
15:34
-
15:26
-
15:12
-
15:06
-
14:53