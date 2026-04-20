Никита Кучеров обошёл Марио Лемье в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обошёл Марио Лемье в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В матче с «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ) Кучеров отметился двумя результативными передачами. Теперь на его счету 173 очка, что позволило ему обойти Марио Лемье (172). Теперь он занимает чистое 19-е место по этому показателю.

Следующей целью Кучеров является Денис Савар, на счету которого 175 очков.

Лучшим бомбардиром в истории плей-офф НХЛ является Уэйн Гретцки, на счету которого 382 очка.

Следующий матч плей-офф НХЛ между «Тампрой» и «Монреалем» состоится 22 апреля.