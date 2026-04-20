Никита Кучеров обошёл Марио Лемье в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обошёл Марио Лемье в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 00:45 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон (Каррье, Мэтисон) – 13:24     1:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 32:15 (pp)     2:1 Хагель (Гюнцель, Макдона) – 32:44     2:2 Слафковски (Демидов, Кофилд) – 39:36 (pp)     2:3 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 45:56 (pp)     3:3 Хагель (Гюнцель, Кучеров) – 48:58 (pp)     3:4 Слафковски (Хатсон, Судзуки) – 61:22 (pp)    

В матче с «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ) Кучеров отметился двумя результативными передачами. Теперь на его счету 173 очка, что позволило ему обойти Марио Лемье (172). Теперь он занимает чистое 19-е место по этому показателю.

Следующей целью Кучеров является Денис Савар, на счету которого 175 очков.

Лучшим бомбардиром в истории плей-офф НХЛ является Уэйн Гретцки, на счету которого 382 очка.
Следующий матч плей-офф НХЛ между «Тампрой» и «Монреалем» состоится 22 апреля.

