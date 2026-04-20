«Баффало» обыграл «Бостон» в матче плей-офф НХЛ, уступая 0:2, у Задорова ассист
В ночь с 19 на 20 апреля завершился первый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Кибэнк-центра» (Баффало, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Пастрняк, Задоров) – 10:52 0:2 Линдхольм (Гики, Пастрняк) – 41:08 1:2 Томпсон (Кребс) – 52:01 2:2 Томпсон (Так) – 55:44 3:2 Самуэльссон (Куинн) – 56:36 4:2 Так (Томпсон, Пауэр) – 58:48 4:3 Пастрняк (Гики) – 59:52 (pp)
В составе хозяев шайбы забросили Тейдж Томпсон (дважды), Маттиас Самуэльссон и Алекс Так.
В составе гостей голы записали на свой счёт Морган Гики, Элиас Линдхольм и Давид Пастрняк. У Никиты Задорова (Россия) результативная передача.
Российский нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов очков не набрал.
Следующий матч между командами состоится 22 апреля.
