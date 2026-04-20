«Баффало» обыграл «Бостон» в матче плей-офф НХЛ, уступая 0:2, у Задорова ассист

В ночь с 19 на 20 апреля завершился первый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Кибэнк-центра» (Баффало, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе хозяев шайбы забросили Тейдж Томпсон (дважды), Маттиас Самуэльссон и Алекс Так.

В составе гостей голы записали на свой счёт Морган Гики, Элиас Линдхольм и Давид Пастрняк. У Никиты Задорова (Россия) результативная передача.

Российский нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов очков не набрал.

Следующий матч между командами состоится 22 апреля.