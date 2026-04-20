Юрай Слафковски отметился редчайшим достижением. В «Монреале» такое не делали 92 года

Нападающий Юрай Слафковски стал главным героем первого матча серии 1/8 финала плей-офф НХЛ, оформив хет-трик и принеся «Монреаль Канадиенс» победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча прошла в Тампе на «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

Словацкий форвард установил уникальное достижение: он стал первым игроком «Монреаля» с сезона-1933/1934, когда начали официально учитывать типы голов, которому удалось забросить три шайбы в большинстве в одном матче плей-офф.

Также Юрай Слафковски вошёл в историю лиги как 12-й хоккеист, оформивший подобное в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли, и первый с тех пор, как это сделал Джонатан Тэйвз в четвёртом матче полуфинала конференции 2010 года.

