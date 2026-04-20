Юрай Слафковски отметился редчайшим достижением. В «Монреале» такое не делали 92 года

Нападающий Юрай Слафковски стал главным героем первого матча серии 1/8 финала плей-офф НХЛ, оформив хет-трик и принеся «Монреаль Канадиенс» победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Встреча прошла в Тампе на «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.
Словацкий форвард установил уникальное достижение: он стал первым игроком «Монреаля» с сезона-1933/1934, когда начали официально учитывать типы голов, которому удалось забросить три шайбы в большинстве в одном матче плей-офф.
Также Юрай Слафковски вошёл в историю лиги как 12-й хоккеист, оформивший подобное в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли, и первый с тех пор, как это сделал Джонатан Тэйвз в четвёртом матче полуфинала конференции 2010 года.
- 20 апреля 2026
-
07:02
-
05:26
-
04:23
-
04:05
-
03:44
-
02:52
-
02:28
-
02:00
-
00:53
- 19 апреля 2026
-
23:55
-
23:45
-
23:30
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:10
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
19:50
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:58
-
15:34
-
15:26
-
15:12