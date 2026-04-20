Василевский установил антирекорд среди российских вратарей по поражениям в плей-офф НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал антирекордсменом по числу поражений в Кубке Стэнли среди российских вратарей, обойдя представителя «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

В ночь на 20 апреля состоялся первый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Монреаль Канадиенс» в овертайме со счётом 3:4.

Голкипер «молний» отразил 15 бросков из 19, а это поражение стало для него 51-м в розыгрышах Кубка Стэнли.

Таким образом, Андрей Василевский вышел на первое место среди российских вратарей по количеству проигранных матчей в плей-офф НХЛ, обойдя Бобровского (50). При этом Бобровский провёл 117 игр в Кубке Стэнли, тогда как у Василевского — 121 матч.

Андрей Василевский дал совет юным вратарям