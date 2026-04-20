Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Василевский установил антирекорд среди российских вратарей по поражениям в плей-офф НХЛ

Василевский установил антирекорд среди российских вратарей по поражениям в плей-офф НХЛ
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал антирекордсменом по числу поражений в Кубке Стэнли среди российских вратарей, обойдя представителя «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 00:45 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон (Каррье, Мэтисон) – 13:24     1:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 32:15 (pp)     2:1 Хагель (Гюнцель, Макдона) – 32:44     2:2 Слафковски (Демидов, Кофилд) – 39:36 (pp)     2:3 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 45:56 (pp)     3:3 Хагель (Гюнцель, Кучеров) – 48:58 (pp)     3:4 Слафковски (Хатсон, Судзуки) – 61:22 (pp)    

В ночь на 20 апреля состоялся первый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Монреаль Канадиенс» в овертайме со счётом 3:4.

Голкипер «молний» отразил 15 бросков из 19, а это поражение стало для него 51-м в розыгрышах Кубка Стэнли.

Таким образом, Андрей Василевский вышел на первое место среди российских вратарей по количеству проигранных матчей в плей-офф НХЛ, обойдя Бобровского (50). При этом Бобровский провёл 117 игр в Кубке Стэнли, тогда как у Василевского — 121 матч.

