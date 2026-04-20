Тренер «Тампы» Купер раскритиковал свою команду после поражения от «Монреаля»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о поражении своего клуба в первом матче плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс».

«У меня есть претензии к нашей игре. Мы получили четыре удаления в чужой зоне. Просто посмотрите на них. Это не чрезмерная агрессия — это была глупость, во многих случаях. Это на нас. Мы сами дали им возможность выиграть матч», — сказал Купер во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, встреча прошла в Тампе на «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей. Вторая игра состоится 22 апреля.

