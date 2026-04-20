Тренер «Тампы» Купер раскритиковал свою команду после поражения от «Монреаля»

Тренер «Тампы» Купер раскритиковал свою команду после поражения от «Монреаля»
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о поражении своего клуба в первом матче плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 00:45 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон (Каррье, Мэтисон) – 13:24     1:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 32:15 (pp)     2:1 Хагель (Гюнцель, Макдона) – 32:44     2:2 Слафковски (Демидов, Кофилд) – 39:36 (pp)     2:3 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 45:56 (pp)     3:3 Хагель (Гюнцель, Кучеров) – 48:58 (pp)     3:4 Слафковски (Хатсон, Судзуки) – 61:22 (pp)    

«У меня есть претензии к нашей игре. Мы получили четыре удаления в чужой зоне. Просто посмотрите на них. Это не чрезмерная агрессия — это была глупость, во многих случаях. Это на нас. Мы сами дали им возможность выиграть матч», — сказал Купер во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, встреча прошла в Тампе на «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей. Вторая игра состоится 22 апреля.

