Тренер «Тампы» Купер раскритиковал свою команду после поражения от «Монреаля»
Поделиться
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о поражении своего клуба в первом матче плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 00:45 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон (Каррье, Мэтисон) – 13:24 1:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 32:15 (pp) 2:1 Хагель (Гюнцель, Макдона) – 32:44 2:2 Слафковски (Демидов, Кофилд) – 39:36 (pp) 2:3 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 45:56 (pp) 3:3 Хагель (Гюнцель, Кучеров) – 48:58 (pp) 3:4 Слафковски (Хатсон, Судзуки) – 61:22 (pp)
«У меня есть претензии к нашей игре. Мы получили четыре удаления в чужой зоне. Просто посмотрите на них. Это не чрезмерная агрессия — это была глупость, во многих случаях. Это на нас. Мы сами дали им возможность выиграть матч», — сказал Купер во время послематчевой пресс-конференции.
Напомним, встреча прошла в Тампе на «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей. Вторая игра состоится 22 апреля.
Комментарии
