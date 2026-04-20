Гол Барбашёва помог «Вегасу» добиться волевой победы в матче плей-офф НХЛ с «Ютой»

В ночь с 19 на 20 апреля завершился первый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Юту Маммот». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайс, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

«Вегас» дважды проигрывал по ходу матча, но сумел перевернуть игру, забросив две шайбы меньше чем за две минуты.

В составе хозяев шайбы забросили Колтон Сиссонс, Марк Стоун, Ник Дауд и россиянин Иван Барбашёв.

В составе гостей голы записали на свой счёт Логан Кули и Кевин Стенлунд.

Российские хоккеисты Павел Дорофеев («Голден Найтс») и Михаил Сергачёв («Маммот») результативными действиями не отметились.

Следующий матч между командами состоится 22 апреля.