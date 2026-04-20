В ночь на 20 апреля прошли очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей плей-офф НХЛ на 20 апреля 2026 года:
«Колорадо Эвеланш» – «Лос-Анджелес Кингз» — 2:1;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Монреаль Канадиенс» — 3:4 ОТ;
«Баффало Сэйбрз» – «Бостон Брюинз» — 4:3;
«Вегас Голден Найтс» – «Юта Маммот» — 4:2.
Счёт в парах первого раунда Кубка Стэнли-2026:
Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1-0;
«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» — 0-1;
«Вегас Голден Найтс» — «Юта Маммот» — 1-0;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс» — 0-0.
Восточная конференция:
«Баффало Сэйбрз» – «Бостон Брюинз» — 1-0;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Монреаль Канадиенс» — 0-1;
«Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз» — 1-0;
«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 0-1.