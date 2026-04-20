Никита Кучеров приблизился к Фёдорову и Малкину по очкам в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» отметился двумя результативными передачами. Теперь на его счету 173 очка в плей-офф НХЛ.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Кучеров вышел на шестое место по количеству очков среди игроков НХЛ, не родившихся в Канаде, приблизившись к Сергею Фёдорову (176) и Евгению Малкину (182). Рекорд в данной категории хоккеистов принадлежит Яри Курри (233).

В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.