Капитан «Вегаса» Стоун установил рекорд клуба по голам в Кубке Стэнли

Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун во встрече плей-офф НХЛ с «Юта Маммот» забросил шайбу в третьем периоде.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Стоун забросил свою 37-ю шайбу в Кубке Стэнли за «Вегас» и установил новый рекорд клуба, превзойдя достижение Джонатана Маршессо.

В ночь с 19 на 20 апреля завершился первый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Юту Маммот». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайс, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии — 1-0 в пользу «золотых рыцарей».