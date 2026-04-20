Капитан «Вегаса» Стоун установил рекорд клуба по голам в Кубке Стэнли

Капитан «Вегаса» Стоун установил рекорд клуба по голам в Кубке Стэнли
Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун во встрече плей-офф НХЛ с «Юта Маммот» забросил шайбу в третьем периоде.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Стоун забросил свою 37-ю шайбу в Кубке Стэнли за «Вегас» и установил новый рекорд клуба, превзойдя достижение Джонатана Маршессо.

В ночь с 19 на 20 апреля завершился первый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Юту Маммот». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайс, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии — 1-0 в пользу «золотых рыцарей».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Кули (Шмидт, Круз) – 19:49     1:1 Сиссонс (Смит, Макнэбб) – 23:44     1:2 Стенлунд (Дурзи, Коул) – 25:07     2:2 Стоун (Гертл, Марнер) – 45:33 (pp)     3:2 Дауд (Ханифин, Сиссонс) – 47:20     4:2 Барбашёв (Ханифин) – 58:21    
