Леон Драйзайтль оценил возможность сыграть за «Эдмонтон» в первом матче плей-офф

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о возможности сыграть в первом матче плей-офф в серии с «Анахайм Дакс».

«Я чувствую себя хорошо, посмотрим, как я буду себя чувствовать завтра, и тогда примем решение. Сейчас всё хорошо. Наш персонал проделал потрясающую работу, проявляя терпение ко мне и изучая всё, что можно. Поэтому я очень благодарен всем, кто принимал в этом участие.

Когда ты травмирован, ты часто чувствуешь себя одиноко. Парни в разъездах, а ты как будто сам по себе. Сейчас я доволен тем, что у меня есть, посмотрим, как всё будет развиваться и что я буду чувствовать завтра», — цитирует Драйзайтля сайт НХЛ.