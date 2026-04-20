Болельщики «Монреаля» смотрели гостевую игру Кубка Стэнли с «Тампой» в соборе

Болельщики «Монреаль Канадиенс» смотрели гостевую игру Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в соборе Сен-Жан-л'Эвангелист, который находится в Сен-Жан-сюр-Ришелье, провинция Квебек.

Фото: Страница журналиста Марвина Мэтьюза в соцсети Х

Официальный сайт НХЛ отмечает, что после заброшенной шайбы Джоша Андерсона в первом периоде можно было услышать возгласы «Аллилуйя!»

Завершился первый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.