Слафковски — второй самый молодой игрок НХЛ, оформивший хет-трик с шайбой в овертайме КС

Слафковски — второй самый молодой игрок НХЛ, оформивший хет-трик с шайбой в овертайме КС
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски в матче Кубка Стэнли — 2026 с «Тампа-Бэй Лайтнинг» оформил хет-трик, забросив победную шайбу в овертайме.

Как сообщает OptaSTATS, Слафковски стал вторым самым молодым игроком НХЛ, оформившим хет-трик с шайбой в овертайме плей-офф. На сегодняшний день Слафковски 22 года и 20 дней. В 1988 году Эдди Ольчик оформил хет-трик с шайбой в дополнительное время в возрасте 21 года и 240 дней.

Завершился первый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 00:45 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон (Каррье, Мэтисон) – 13:24     1:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 32:15 (pp)     2:1 Хагель (Гюнцель, Макдона) – 32:44     2:2 Слафковски (Демидов, Кофилд) – 39:36 (pp)     2:3 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 45:56 (pp)     3:3 Хагель (Гюнцель, Кучеров) – 48:58 (pp)     3:4 Слафковски (Хатсон, Судзуки) – 61:22 (pp)    
