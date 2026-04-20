Слафковски — второй самый молодой игрок НХЛ, оформивший хет-трик с шайбой в овертайме КС
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски в матче Кубка Стэнли — 2026 с «Тампа-Бэй Лайтнинг» оформил хет-трик, забросив победную шайбу в овертайме.
Как сообщает OptaSTATS, Слафковски стал вторым самым молодым игроком НХЛ, оформившим хет-трик с шайбой в овертайме плей-офф. На сегодняшний день Слафковски 22 года и 20 дней. В 1988 году Эдди Ольчик оформил хет-трик с шайбой в дополнительное время в возрасте 21 года и 240 дней.
Завершился первый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 00:45 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон (Каррье, Мэтисон) – 13:24 1:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 32:15 (pp) 2:1 Хагель (Гюнцель, Макдона) – 32:44 2:2 Слафковски (Демидов, Кофилд) – 39:36 (pp) 2:3 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 45:56 (pp) 3:3 Хагель (Гюнцель, Кучеров) – 48:58 (pp) 3:4 Слафковски (Хатсон, Судзуки) – 61:22 (pp)
- 20 апреля 2026
-
10:40
-
10:34
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:32
-
09:15
-
09:00
-
08:48
-
08:37
-
08:36
-
08:20
-
08:10
-
08:04
-
07:45
-
07:02
-
05:26
-
04:23
-
04:05
-
03:44
-
02:52
-
02:28
-
02:00
-
00:53
- 19 апреля 2026
-
23:55
-
23:45
-
23:30
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:10
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:40