Слафковски — второй самый молодой игрок НХЛ, оформивший хет-трик с шайбой в овертайме КС

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски в матче Кубка Стэнли — 2026 с «Тампа-Бэй Лайтнинг» оформил хет-трик, забросив победную шайбу в овертайме.

Как сообщает OptaSTATS, Слафковски стал вторым самым молодым игроком НХЛ, оформившим хет-трик с шайбой в овертайме плей-офф. На сегодняшний день Слафковски 22 года и 20 дней. В 1988 году Эдди Ольчик оформил хет-трик с шайбой в дополнительное время в возрасте 21 года и 240 дней.

Завершился первый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.