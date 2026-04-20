«Адмирал» поздравил Вячеслава Фетисова с днём рождения

Пресс-служба «Адмирала» поздравила Вячеслава Фетисова с 68-летием. Напомним, именем Фетисова названа домашняя арена дальневосточного клуба.

«Вячеслав Александрович, с днём рождения! Сегодня свой праздник отмечает легенда отечественного хоккея, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России – Вячеслав Фетисов. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации всех задуманных проектов и благополучия!» — сказано в сообщении клуба.

Фетисов является двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира, трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Член «Тройного золотого клуба». Включён в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.

