Кучеров входит в топ-3 главных претендентов на «Конн Смайт» по версии The Athletic

Североамериканский портал The Athletic по результатам опроса журналистов издания представил главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.

Первое место занял форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который получил 60% голосов. Вторую строчку делят Кейл Макар из «лавин» и Куинн Хьюз из «Миннесоты Уайлд» (по 10%). Третью строчку делят российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» (по 6,7%).

Плей-офф Кубка Стэнли начался в ночь на 19 апреля 2026 года и завершится финальной серией в июне текущего года. По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обладателем Кубка Стэнли стал клуб «Флорида Пантерз».