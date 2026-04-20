КХЛ определила лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина — 2026

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов второй стадии плей-офф в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший четыре победы в четырёх матчах раунда с коэффициентом надёжности 0,5. В трёх из четырёх матчей серии с «Салаватом Юлаевым» Исаев сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Никита Лямкин («Ак Барс»), набравший 5 (2+3) очков в четырёх матчах раунда с показателем полезности «+6».

Лучшим нападающим признан Константин Окулов («Авангард»), набравший 7 (4+3) очков в пяти матчах раунда с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком стал защитник Степан Терехов («Ак Барс»), набравший 2 (1+1) очка в четырёх матчах раунда с показателем полезности «+2».

Материалы по теме
Андрей Назаров сравнил стартовавший плей-офф НХЛ с розыгрышем Кубка Гагарина
Материалы по теме
Чемпионство «Баварии» и яркая битва в АПЛ. Спортивный дайджест за 19 апреля
Чемпионство «Баварии» и яркая битва в АПЛ. Спортивный дайджест за 19 апреля
