«Баффало» в победном матче с «Бостоном» установил рекорд Кубка Стэнли
«Баффало Сэйбрз» одержал волевую победу над «Бостон Брюинз» в первом матче серии Кубка Стэнли и установил рекорд Национальной хоккейной лиги.
Как сообщает OptaSTATS, «Баффало» стал первой командой лиги, кто победил в матче Кубка Стэнли в основное время, проигрывая в две шайбы и более, не забросив к 52-й минуте встречи. Напомним, на 53-й минуте Тейдж Томпсон одну шайбу «Баффало» отыграл, после чего клуб забросил ещё трижды подряд.
Напомним, в первом матче серии плей-офф «Баффало Сэйбрз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Кибэнк-центра» (Баффало, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Пастрняк, Задоров) – 10:52 0:2 Линдхольм (Гики, Пастрняк) – 41:08 1:2 Томпсон (Кребс) – 52:01 2:2 Томпсон (Так) – 55:44 3:2 Самуэльссон (Куинн) – 56:36 4:2 Так (Томпсон, Пауэр) – 58:48 4:3 Пастрняк (Заха, Гики) – 59:52 (pp)
