«Баффало» в победном матче с «Бостоном» установил рекорд Кубка Стэнли

«Баффало Сэйбрз» одержал волевую победу над «Бостон Брюинз» в первом матче серии Кубка Стэнли и установил рекорд Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает OptaSTATS, «Баффало» стал первой командой лиги, кто победил в матче Кубка Стэнли в основное время, проигрывая в две шайбы и более, не забросив к 52-й минуте встречи. Напомним, на 53-й минуте Тейдж Томпсон одну шайбу «Баффало» отыграл, после чего клуб забросил ещё трижды подряд.

Напомним, в первом матче серии плей-офф «Баффало Сэйбрз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Кибэнк-центра» (Баффало, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.