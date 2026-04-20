Хоккей Новости

Владимир Плющев раскритиковал календарь Кубка Гагарина за большую паузу между раундами

Владимир Плющев раскритиковал календарь Кубка Гагарина за большую паузу между раундами
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал календарь Кубка Гагарина за большую паузу между раундами. Ближайшая встреча состоится в пятницу, 24 апреля.

— Главное то, что мы, увы, посмотрели совсем мало хоккея. И по ущербному графику, который, к сожалению, уже стал привычным в этом плей-офф КХЛ.

— Поясните!
— Так чего тут пояснять – всё очевидно. Полторы недели играем – столько же, полторы недели, отдыхаем. Нам любят рассказывать байки про равенство и непредсказуемость. Но ещё осенью мы в общем-то уже знали 16 кубковых команд – и тогда же сказали, что Восток будет доминировать над Западом.

Спустя полгода, весной, строго по плану эти «равенство» и «непредсказуемость» мы получили. Практически все серии – скромные, из четырёх-пяти матчей, в полуфиналах – три восточные команды и лишь одна западная.

Как следствие, между раундами получаем полторы недели каникул. Это удар по всем – игрокам, тренерам, зрителям, лиге. По сути, каждый раз теряем интригу – и начинаем турнир заново.

А потом мы обижаемся, что хоккей исчез с главных каналов страны и редкий гость на «Матч ТВ». Ну и как ему не исчезнуть, если у главного конкурента – футбола – конвейер из матчей, всё чётко спланировано, идёт бизнес. А КХЛ на самом пике сезона, когда нужно показывать товар лицом и завоёвывать болельщика, позволяет себе 10-дневные паузы и не пытается календарь сдвинуть, как это удаётся НХЛ, — цитирует Плющева Russia-Hockey.

