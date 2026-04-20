Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал календарь Кубка Гагарина за большую паузу между раундами. Ближайшая встреча состоится в пятницу, 24 апреля.

— Главное то, что мы, увы, посмотрели совсем мало хоккея. И по ущербному графику, который, к сожалению, уже стал привычным в этом плей-офф КХЛ.

— Поясните!

— Так чего тут пояснять – всё очевидно. Полторы недели играем – столько же, полторы недели, отдыхаем. Нам любят рассказывать байки про равенство и непредсказуемость. Но ещё осенью мы в общем-то уже знали 16 кубковых команд – и тогда же сказали, что Восток будет доминировать над Западом.

Спустя полгода, весной, строго по плану эти «равенство» и «непредсказуемость» мы получили. Практически все серии – скромные, из четырёх-пяти матчей, в полуфиналах – три восточные команды и лишь одна западная.

Как следствие, между раундами получаем полторы недели каникул. Это удар по всем – игрокам, тренерам, зрителям, лиге. По сути, каждый раз теряем интригу – и начинаем турнир заново.

А потом мы обижаемся, что хоккей исчез с главных каналов страны и редкий гость на «Матч ТВ». Ну и как ему не исчезнуть, если у главного конкурента – футбола – конвейер из матчей, всё чётко спланировано, идёт бизнес. А КХЛ на самом пике сезона, когда нужно показывать товар лицом и завоёвывать болельщика, позволяет себе 10-дневные паузы и не пытается календарь сдвинуть, как это удаётся НХЛ, — цитирует Плющева Russia-Hockey.