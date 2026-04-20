«Один из главных ориентиров с детства». Р. Ротенберг поздравил Фетисова с днём рождения

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг поздравил двукратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира, трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова с 68-летием.

«Сегодня день рождения отмечает Вячеслав Александрович Фетисов – человек, который по праву является целой эпохой в истории отечественного и мирового хоккея.

Для меня Вячеслав Александрович – это один из главных ориентиров с детства. Его игра – это эталон защитника: интеллект, уверенность, лидерство и абсолютное понимание хоккея. Связка Фетисов — Касатонов была фундаментом той самой «Красной машины», которая доминировала на мировой арене, выигрывала Олимпиады и чемпионаты мира.

Важно и то, как Вячеслав Александрович сумел реализовать себя на другом континенте. В 90-е он стал частью легендарной «Русской пятёрки» и внёс ключевой вклад в победы «Детройта», доказав, что российские хоккеисты способны быть лидерами в любой лиге мира.

После завершения игровой карьеры он продолжил служить хоккею и спорту. Тренерская работа, медали Олимпийских игр, а затем – многолетняя деятельность на государственном уровне. Его вклад в развитие спорта, поддержка детско-юношеского хоккея и системная работа в интересах отрасли заслуживают отдельного уважения.

Мы не раз общались, и каждый такой разговор – это возможность глубже понять игру и процессы, которые стоят за её развитием. Его опыт, принципиальность и масштаб мышления всегда помогают двигаться вперёд.

Вячеслав Александрович, с днём рождения! Крепкого здоровья, энергии, благополучия и новых успехов во всех направлениях. Спасибо за всё, что вы сделали и продолжаете делать для нашего хоккея!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.