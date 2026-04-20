«Сибирь» подписала новый контракт с защитником Михаилом Орловым

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с 33-летним защитником Михаилом Орловым. Срок соглашения рассчитан на один год. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

В 44 играх регулярного чемпионата прошлого сезона защитник набрал 5 (1+4) очков и заблокировал 92 броска, в плей-офф сыграл пять матчей и заблокировал 13 бросков соперника. Всего на счету Михаила в Континентальной хоккейной лиге 482 матча, 30 заброшенных шайб и 56 голевых передач.

В регулярном сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» набрала 69 очков после 68 встреч и заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команды уступила «Металлургу» со счётом 1-4 в серии.

