Никита Кучеров в шаге от Сидни Кросби по матчам Кубка Стэнли с двумя и более передачами

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» отметился двумя результативными передачами.

Как сообщает TSN StatsCentre, Кучеров провёл свой 31-й матч Кубка Стэнли с двумя и более передачами. По данному показателю в истории НХЛ Никита вышел на седьмое место, сравнявшись с Полом Коффи. Шестое место занимает Сидни Кросби (32). Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 72 матча.

В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.