Спортивный директор Ильдар Мухометов покинул «Ладу»

Спортивный директор Ильдар Мухометов покинул «Ладу»
«Лада» расторгла контракт по соглашению сторон со спортивным директором Ильдаром Мухометовым. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

53-летний специалист пришёл в клуб по ходу минувшего регулярного чемпионата КХЛ, сменил Сергея Гомоляко.

«Благодарим Ильдара Рафековича за работу и желаем всего наилучшего!» – сказано в сообщении пресс-службы команды.

Тольяттинская команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков за 68 матчей.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Павел Зубов станет новым главным тренером «Лады», а Рафик Якубов — генеральным менеджером команды.

