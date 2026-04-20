The Athletic назвал команду с наивысшими шансами на победу в Кубке Стэнли

Североамериканский портал The Athletic по результатам опроса журналистов издания представил прогноз на победителя Кубка Стэнли текущего розыгрыша.

Наивысшие шансы на победу у «Колорадо Эвеланш». Команда получила 60% голосов. Вторую строчку с 10% делят «Каролина Харрикейнз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Миннесота Уайлд». Пятая строчка у «Даллас Старз» (6,7%), шестая у «Эдмонтон Ойлерз» (3,3%).

Плей-офф Кубка Стэнли начался в ночь на 19 апреля 2026 года и завершится финальной серией в июне текущего года. По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обладателем Кубка Стэнли стал клуб «Флорида Пантерз».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
