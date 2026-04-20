Плющев высоко оценил тренерскую работу Ги Буше в «Авангарде»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высоко оценил работу наставника «Авангарда» Ги Буше.

— Буше отдам должное. В «Авангарде» он произвёл перестройку, под него были заточены десятки трансферов, из опытных российских игроков и легионеров сформированы две ударные пятёрки, из них выжимается результат. Видно, в какой хоккей хочет играть команда, и эта игра ей поставлена. Тренерская работа!

Но отмечу ещё и то, что с этих тренеров в их клубах сдувают пылинки. Создан режим наибольшего благоприятствования.

— Это замечание?

— Наоборот, тут ничего плохого нет, так и должно быть! Другое дело, что такое правильное отношение к тренерской работе у нас почему-то привилегия именно иностранных специалистов. К своим тренерам относимся совсем по-другому, — цитирует Плющева Russia-Hockey.