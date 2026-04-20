Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Тампы» рассказал о состоянии травмированного Виктора Хедмана

Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о состоянии травмированного защитника «молний» Виктора Хедмана. 35-летний швед находится в расположении клуба, но он не выходил на лёд в матчах НХЛ с 20 марта.

«Мы рады видеть, что ребята катаются, но это всё ещё может означать, что до их возвращения осталось три недели», – приводит слова Купера журналист Эдуардо Энсина.

В регулярном чемпионате НХЛ 35-летний Виктор Хедман провёл 33 матча, в которых набрал 17 (1+16) очков. В начале апреля команда поместила Хедмана в долгосрочный список травмированных. Шведский защитник проводит свой 17-й сезон в НХЛ, все – в составе «Тампа-Бэй». На его счету две победы в Кубке Стэнли подряд, в 2020 и 2021 годах.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android