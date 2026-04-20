Евгений Кузнецов рассказал, что ему диагностировали двустороннюю пневмонию

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов после столкновения в матче плей-офф с «Локомотивом» поехал в больницу с сотрясением, где в ходе обследования ему диагностировали двустороннюю пневмонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шоу Григория Панина.

«Сделали КТ лёгких, потом доктор возвращается и говорит: «У тебя двустороння пневмония», — заявил Кузнецов.

Напомним, форвард попал под силовой приём Александра Полунина и покинул площадку на носилках. В четвёртом матче серии Кузнецов участия не принимал. За 26 матчей в составе уфимского клуба с учётом плей-офф Кузнецов набрал 20 (7+13) очков.