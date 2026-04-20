Экс-форвард клубов КХЛ Якуб Клепиш завершил карьеру

Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги Якуб Клепиш завершил карьеру, сообщает сайт ХК «Млада-Болеслав», где спортсмен станет помощником тренера.

— Насколько сложным для вас было решение завершить карьеру?
— Честно говоря, завершение немного ускорилось благодаря предложению перейти в тренерский штаб. В противном случае я бы, наверное, до сих пор думал о том, что делать дальше, — заявил Клепиш.

41-летний чех выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Авангард», «Салават Юлаев», московское «Динамо» и «Лев». В общей сложности Клепиш провёл в КХЛ 337 матчей, набрав 167 (81+86) очков при показателе полезности «+16».

В составе сборной Чехии стал чемпионом мира в 2010 году. Клепиш — обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» и московского «Динамо».

