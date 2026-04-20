«Очень интересна дуэль лучших вратарей лиги». Черкас — о серии «Локомотив» — «Авангард»
Поделиться
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о предстоящей серии полуфинала Кубка Гагарина — 2026 «Локомотив» — «Авангард».
«Классное противостояние. Противостояние систем, с одной стороны, похожих, с другой стороны, разных. Для меня очень интересна дуэль лучших вратарей лиги Серебрякова и Исаева. Интересно посмотреть за их противостоянием», — приводит слова Черкаса Vprognoze.
Напомним, старт серии запланирован на льду «Локомотива» 24 апреля. Остальные матчи пройдут 26, 28, 30 апреля, 2*, 4*, 6* мая.
* — при необходимости.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ранее Континентальная хоккейная лига определила лауреатов второй стадии плей-офф в четырёх номинациях.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 апреля 2026
-
15:13
-
15:06
-
14:49
-
14:32
-
14:11
-
13:50
-
13:31
-
13:13
-
12:48
-
12:33
-
12:15
-
12:06
-
11:45
-
11:40
-
11:21
-
11:04
-
10:40
-
10:34
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:32
-
09:15
-
09:00
-
08:48
-
08:37
-
08:36
-
08:20
-
08:10
-
08:04
-
07:45
-
07:02
-
05:26
-
04:23
-
04:05