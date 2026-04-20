«Очень интересна дуэль лучших вратарей лиги». Черкас — о серии «Локомотив» — «Авангард»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о предстоящей серии полуфинала Кубка Гагарина — 2026 «Локомотив» — «Авангард».

«Классное противостояние. Противостояние систем, с одной стороны, похожих, с другой стороны, разных. Для меня очень интересна дуэль лучших вратарей лиги Серебрякова и Исаева. Интересно посмотреть за их противостоянием», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Напомним, старт серии запланирован на льду «Локомотива» 24 апреля. Остальные матчи пройдут 26, 28, 30 апреля, 2*, 4*, 6* мая.

* — при необходимости.

Ранее Континентальная хоккейная лига определила лауреатов второй стадии плей-офф в четырёх номинациях.