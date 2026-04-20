«Мы не вправе определять его будущее». Роман Ротенберг — об Александре Овечкине

Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о будущем нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Саша сам определит своё будущее, и это семейный вопрос. Мы не вправе определять будущее Овечкина. Конечно, мы все его ждём, но Саша сам решит, как он чувствует. Да, это герой нашего времени, как раз на его примере растут детишки.

Мы видим это по нашей академии хоккея, когда Саша забивает, на следующее утро у всех детишек хорошее настроение. Мы все должны делать так, чтобы Саша как можно больше забивал, а он сам уже определит своё будущее, мы всегда его ждём на «ВТБ-Арене», будем очень рады. Саша Овечкин своим примером показывает, как нужно забивать голы, на примере Овечкина наши детишки тренируют броски, будут больше забивать, дай бог, чтобы в будущем на чемпионатах мира и Олимпиадах», — цитирует Ротенберга ТАСС.