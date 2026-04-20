Инсайдер предположил, из-за кого в «Вашингтоне» Овечкин может продлить контракт с клубом

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в статье на сайте Sportsnet предположил, из-за каких игроков в «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может продлить контракт со столичным клубом.

«Если бы Александр Овечкин принял решение сразу после дедлайна, когда «Вашингтон» обменял Джона Карлсона и Ника Дауда, эмоции, скорее всего, подтолкнули бы его к завершению карьеры [в НХЛ].

Однако, на мой взгляд, две причины, по которым он может задуматься о продлении, — это Коул Хатсон (10 очков в 14 матчах) и Илья Протас (четыре очка в четырёх матчах). Эти 19-летние игроки уже оказали влияние на команду и, похоже, могут стать её ключевыми хоккеистами. Я по-прежнему считаю, что всё зависит от того, готов ли Овечкин провести сезон из 84 матчей и пройти необходимую для этого летнюю подготовку, но он также хочет быть в команде, которая может чего-то добиться. Хатсон и Протас-младший показали Овечкину (и другим), что их место в команде», — написал Фридман.