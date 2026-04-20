Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер предположил, из-за кого в «Вашингтоне» Овечкин может продлить контракт с клубом

Инсайдер предположил, из-за кого в «Вашингтоне» Овечкин может продлить контракт с клубом
Комментарии

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в статье на сайте Sportsnet предположил, из-за каких игроков в «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может продлить контракт со столичным клубом.

«Если бы Александр Овечкин принял решение сразу после дедлайна, когда «Вашингтон» обменял Джона Карлсона и Ника Дауда, эмоции, скорее всего, подтолкнули бы его к завершению карьеры [в НХЛ].

Однако, на мой взгляд, две причины, по которым он может задуматься о продлении, — это Коул Хатсон (10 очков в 14 матчах) и Илья Протас (четыре очка в четырёх матчах). Эти 19-летние игроки уже оказали влияние на команду и, похоже, могут стать её ключевыми хоккеистами. Я по-прежнему считаю, что всё зависит от того, готов ли Овечкин провести сезон из 84 матчей и пройти необходимую для этого летнюю подготовку, но он также хочет быть в команде, которая может чего-то добиться. Хатсон и Протас-младший показали Овечкину (и другим), что их место в команде», — написал Фридман.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Мы не вправе определять его будущее». Роман Ротенберг — об Александре Овечкине
Материалы по теме
Чемпионство «Баварии» и яркая битва в АПЛ. Спортивный дайджест за 19 апреля
Чемпионство «Баварии» и яркая битва в АПЛ. Спортивный дайджест за 19 апреля
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android