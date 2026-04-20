Вратарь «Виннипега» Хеллебайк раскритиковал команду после невыхода в плей-офф

Вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк высказался об игре команды, после того как она не попала в розыгрыш Кубка Стэнли.

«Неудовлетворительный сезон, это неприемлемо. Нам нужно понимать, что нас ждёт дальше и какие шаги необходимо предпринять. Если мы не очнёмся и не встревожимся, то никуда не сдвинемся. Что-то должно поменяться.

Я играю в хоккей не ради денег или славы. Мне нравится это делать, и я хочу побеждать. Надеюсь, я смог делать это в составе «Джетс». И мне хочется иметь представление о том, как этого добиться.

Мне очень не понравилось, что мы сделали шаг назад. Это неправильно, и ответственность за это лежит в том числе на мне. Нам понадобится время, чтобы всё переосмыслить», — приводит слова Хеллебайка Yahoo Sports.

