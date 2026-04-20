Тренер «Нью-Джерси» Брылин оценил дебютный сезон Арсения Грицюка в НХЛ

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин высказался о первом сезоне для нападающего Арсения Грицюка.

— Как оцените дебютный сезон в НХЛ для Арсения Грицюка?

— Арсений нас приятно удивил, не хочу его перехваливать, но в принципе для первого сезона он оставил очень хорошее впечатление. Он был готов к НХЛ, к скоростям, к борьбе, и исполнительского мастерства у него хватает. Очень было приятно смотреть на его игру в этом году.

— Грицюк приехал уже готовым к НХЛ?

— Не знаю, как он готовился, он был в Москве летом и приехал уже перед тренировочным лагерем. Наверное, он был готов и физически, и морально к этому. Я видел его интервью, где он сказал, что расписание тяжёлое и приходится играть много матчей. В этот раз ещё был олимпийский перерыв, поэтому расписание было очень плотное.

— Отмечают, что Грицюку помогает его общительность и открытость.

— Это очень важно, когда ты не стесняешься. Он такой позитивный парень, и ребята его хорошо приняли. В начале сезона ему, может быть, не хватало знания английского языка, но он всё равно пытался справиться своими силами. В этом плане он молодец, — цитирует Брылина «РБ Спорт».