Логан Кули стал автором первой шайбы «Юты» в плей-офф в истории клуба

Форвард «Юты Маммот» Логан Кули забросил первую шайбу в плей-офф в истории клуба. 21-летний американец открыл счёт в конце первого периода первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

Напомним, это была первая игра клуба из Солт-Лейк-Сити в плей-офф НХЛ. Франшиза была основана в 2024 году, а в 2025-м получила название «Маммот». В сезоне-2024/2025 Кули ассистировал Дилану Гюнтеру при первой шайбе «Юты» в регулярках НХЛ.

В ночь с 19 на 20 апреля завершился первый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Юту Маммот». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайс, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.