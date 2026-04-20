Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Хоккей Новости

Плющев назвал фаворита в полуфинальной серии «Локомотива» с «Авангардом»

Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что считает «Авангард» фаворитом в серии полуфинала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Владимир Анатольевич, напоследок — ваш прогноз на канадскую серию?
— «Авангард» видится мне более игровой и интересной командой. «Локомотив» иссушен своей тренерской системой, играет на одну-две заброшенные шайбы. А потом замыкается, не реализуя свой большой потенциал — как кадровый, так и игровой. В таких условиях вызывает симпатии и является фаворитом именно Омск, — цитирует Плющева Russia-Hockey.

Серия начнётся 24 апреля матчем в Ярославле.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android