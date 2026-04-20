Плющев назвал фаворита в полуфинальной серии «Локомотива» с «Авангардом»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что считает «Авангард» фаворитом в серии полуфинала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».
— Владимир Анатольевич, напоследок — ваш прогноз на канадскую серию?
— «Авангард» видится мне более игровой и интересной командой. «Локомотив» иссушен своей тренерской системой, играет на одну-две заброшенные шайбы. А потом замыкается, не реализуя свой большой потенциал — как кадровый, так и игровой. В таких условиях вызывает симпатии и является фаворитом именно Омск, — цитирует Плющева Russia-Hockey.
Серия начнётся 24 апреля матчем в Ярославле.
