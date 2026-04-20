Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Анахайм» вызвал российского вратаря Вячеслава Бутееца в НХЛ из ECHL

«Анахайм» вызвал российского вратаря Вячеслава Бутееца в НХЛ из ECHL
Комментарии

«Анахайм» вызвал вратаря Вячеслава Бутееца в НХЛ из ECHL. Как сообщает пресс-служба клуба, россиянин будет экстренным вратарём клуба в Кубке Стэнли.

В текущем сезоне Бутеец провёл один матч в НХЛ, четыре – в АХЛ и 44 – в ECHL. Фарм-клуб «Дакс» («Сан-Диего Гуллз») вышел в плей-офф АХЛ, поэтому клуб не планирует задействовать голкиперов оттуда. В третьей по статусе лиге Северной Америки Бутеец отражал в среднем 90,8% бросков за клуб «Талса Ойлерс» при коэффициенте надёжности 3,11.

Бутеец — воспитанник команды «Белые Медведи» (Челябинск), играл в её составе в МХЛ с сезона-2019/2020 до сезона-2021/2022. В прошлом сезоне Вячеслав провёл 35 встреч за «Челмет» в ВХЛ и одержал 16 побед с 91,3% отражённых бросков. 23-летний россиянин был выбран «Дакс» на драфте 2022 года в шестом раунде под общим 178-м номером.

Материалы по теме
Российский голкипер «Анахайма» Вячеслав Бутеец дебютировал в НХЛ в матче с «Ютой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android