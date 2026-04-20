«Побить второй рекорд Гретцки — великое дело». Фетисов — о продолжении карьеры Овечкина

«Побить второй рекорд Гретцки — великое дело». Фетисов — о продолжении карьеры Овечкина
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о дальнейшей карьере Александра Овечкина. 40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Вашингтон Кэпиталз». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

– Должен ли Овечкин вернуться в Россию?
– Саша сам должен принять решение, что он хочет делать дальше. Он имеет на это полное право. Как он решит, так мы должны всё и принять. Этот сезон для него хороший, для команды – не очень успешный. 32 гола в таком возрасте, никто не может себе позволить каждый сезон забрасывать по 30+ шайб. Поэтому есть смысл ещё раз закончить на победной ноте. Конечно, всем хочется, чтобы он побил и второй рекорд Гретцки. Это будет великое дело, – цитирует Фетисова Sport24.

Гретцки удерживает рекорд НХЛ по голам в лиге с учётом плей-офф в 1016 шайб. В активе Овечкина 1006 голов.

