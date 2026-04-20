«За ним невероятно интересно наблюдать». Экс-игрок НХЛ восхитился Кириллом Капризовым

Бывший игрок НХЛ Брайан Бойл высоко оценил мастерство российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Он умеет сохранять хладнокровие и читать игру, но при этом способен просто прорваться сквозь оборону соперника. Всё дело в скорости и в его ловкости. Кажется, что у него в груди мотор, особенно при игре в атаке. Он проходит красную линию, и его ноги постоянно работают. Он ищет свободное пространство. Он умеет завершать атаки. У него отличный бросок. За ним невероятно интересно наблюдать. Он один из тех игроков, которые — если человек, возможно, никогда не был на игре или мало что знает о хоккее, — могут посмотреть на игру и сказать: «Этот парень отличается от всех остальных», — цитирует Бойла The Athletic.