Косолапов — об Овечкине: с детства за него болел. Вставал в три ночи, и смотрел его матчи

Косолапов — об Овечкине: с детства за него болел. Вставал в три ночи, и смотрел его матчи
Нападающий «Сибири» Антон Косолапов рассказал, что всегда поддерживал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

– Сколько себя помню в осознанном возрасте, всегда болел за Овечкина! Как раз в 2007-2008-х он становился звездой. Я вставал в три ночи и смотрел его матчи. Болел за него и сборную России на чемпионате мира в Квебеке.

– Верите, что Овечкин в следующем сезоне может приехать в «Динамо»?
– Я верю его словам, что Александр закончит карьеру в «Динамо». Хотелось бы если не за одну команду с ним сыграть, то выйти на один лёд. Потом, возможно, сфотографироваться. Уже не маленьким мальчиком, а как и он – профессиональным хоккеистом, – цитирует Косолапова пресс-служба КХЛ.

«Сыновья хотят, чтобы я остался в НХЛ». Главное из пресс-конференции Овечкина
«Сыновья хотят, чтобы я остался в НХЛ». Главное из пресс-конференции Овечкина
