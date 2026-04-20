В «Вашингтоне» высказались по поводу встречи с Овечкиным на предмет его будущего в клубе

Президент по хоккейным операциям «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан и генеральный менеджер клуба Крис Патрик заявили, что ещё не провели с Александром Овечкиным встречу по итогам сезона. Об этом сообщает журналист Том Гулитти в соцсети Х.

В клубе дают россиянину время отдохнуть, подумать и поговорить с семьёй, а затем встретятся с ним, чтобы обсудить его будущее.

Сообщается, что у «Вашингтона» есть два плана на межсезонье: один – на случай возвращения Овечкина, другой — на случай его отсутствия. Патрик сказал, что в идеале они хотели бы получить решение от Овечкина до драфта и начала периода свободных агентов, но они дают ему столько времени, сколько ему нужно.

Маклеллан сказал, что он и руководство клуба разговаривали с Овечкиным перед концом сезона, «просто чтобы понять, что он чувствует».